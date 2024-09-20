​Сборная Австралии осталась без главного тренера

Тренерская отставка в Австралии - без наставника осталась главная команда страны, то есть сборная Австралии. 61-летний Грэм Арнольд получил оповещение о своём увольнении вследствие не самых убедительных результатов национальной команды в квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Речь идёт о ничьей со сборной Индонезии, а также, конечно же, о сенсационном поражении от сборной Бахрейна, случившемся из-за автогола Гарри Суттера, выступающего в английском чемпионате. В результате Арнольд, который проработал шесть лет на своём посту (это рекорд для сборной Австралии) остался без работы.