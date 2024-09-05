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Чемпионат Австралии по футболу

Мата стал игроком «Вестерн Сидней Уондерерс» официально

05 Сентября 2024 • 14:36 Комментировать

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Хуан Мата пополнил ряды команды Вестерн Сидней Уондерерс», об этом сообщает пресс-служба австралийской команды.

Отмечается, что соглашение с 36-летним футболистом рассчитано на один сезон.

Мата с февраля этого года находился в статусе свободного агента после того, как у него закончился контракт с «Виссел Кобе». За японский клуб он выступал на протяжении полугода.

Ранее испанец выступал за «Галатасарай», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси», с которым в сезоне-2011/12 стал победителем Лиги чемпионов. Также он дважды выигрывал Лигу Европы.

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