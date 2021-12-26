​Старриджа обвинили в невыплате вознаграждения нашедшему его собаку, футболист отреагировал

В 2019 году известный футболист Даниэль Старридж через социальные сети просил людей помочь найти собаку по имени Луччи, которая была украдена из его дома в Лос-Анджелесе. Позже фотографию собаки разместил местный музыкант Фостер Вашингтон. Впоследствии он подал на Старриджа в суд, настаивая на том, что футболист не выплатил обещанное вознаграждение. Суд постановил, что экс-игрок «Ливерпуля» должен выплатить музыканту 30 085 долларов.

Впрочем, Даниэль Старридж утверждает, что ситуация обстоит не так.

«Я хочу сообщить вам правду на Рождество. Я встретил парня, который нашёл мою собаку. Я заплатил ему вознаграждение – у нас есть фото, видео и аудио всего, что происходило, когда Луччи вернулся. Теперь другие люди пытаются извлечь из этой ситуации личную выгоду», - написал Старридж в «Твиттере».

В то же время Фостер Вашингтон утверждает, что он разочаровался в Даниэле Старридже.