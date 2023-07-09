Бывший игрок «Зенит» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о товарищеском матче с «Фенербахче».

- Как вам игра?

- Она получилась не свойственная «Зениту». Такое редко бывает. «Фенербахче» был сильнее в контроле мяча, как ни странно, в подходах к воротам. Может, не было стопроцентных моментов, но было много перспективных подходов. А у хозяев можно вспомнить только пару контратак. «Зенит» отдал инициативу, хотя мы привыкли, что он всегда владеет мячом, контролирует его и поэтому имеет преимущество. А во втором тайме я увидел обратную ситуацию.

- С чем это связано?

- Может, подустали ребята. Предсезонная подготовка – это не совсем то, что мы видим в чемпионате. Не знаю, готовилась ли команда к этому турниру или к сезону, но стоит отметить, что у «Фенербахче» состав не уступает «Зениту».

- Как оцените игру Коваленко и Ду Кейроса? Какое впечатление они произвели?

- Вторую игру смотрю, и никто из новичков пока в глаза не бросается. Отметил только, что о Коваленко комментаторы много говорят.

- Потерю Клаудиньо из-за травмы можно считать критической для «Зенита», если он пропустит старт сезона?

- Не думаю, что потеря одного или двух игроков будет критической. Она потенциально может создать проблемы, особенно в Суперкубке. А в целом это не скажется на результатах команды Семака в сезоне.

- Какая игра на турнире больше понравилась?

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- Сегодняшняя. По крайней мере, я увидел сопротивление. Даже больше. Сопротивление и «Црвена Звезда» оказывала «Зениту». Навязала борьбу, единоборства. А «Фенербахче» имеет класс, исполнителей и уверенно контролировал мяч.

- Для вас это стало неожиданностью?

- Я не слежу за турецким футболом. Понятно, что он не хуже российского, но «Зенит» в РПЛ стоит особняком, и я думал, он будет выглядеть поувереннее.

- Марио Фернандес, который скоро перейдет в «Зенит», способен его усилить?

- Однозначно. По крайней мере, по тем воспоминаниям, которые остались от него в чемпионате России. Не знаю, как он провел время вне нашего первенства. А так это человек с хорошей мотивацией, большим объемом работы, технически оснащен прилично. Для нашего чемпионата это сильный игрок. Тем более с российским паспортом.

- Как вообще отнеслись к этой нашумевшей истории?

- Не знаю всей ситуации и почему ее начали раздувать. Если он кому-то что-то обещал, пусть этот человек и заявляет. Или если он что-то писал на бумаге – покажите ее. А так зачем обвинять футболиста? Он же не раб ЦСКА.

- Он действительно говорил, что в России будет выступать только за ЦСКА.

- Если было такое заявление, это говорит о его человеческих качествах. А с точки зрения закона все достойно. «Зенит» никого не обманывал и цепями никого в команду не тащит. К питерцам здесь меньше всего вопросов.

- Из ЦСКА в «Спартак» уходит Медина. «Армейцам» сложнее будет бороться за золото?

- Да. Все-таки Медина был определяющим футболистом. На нем многое строилось. Но мне без разницы, кто будет соперничать с «Зенитом». «Динамо», может быть, что-то преподнесет. Хочется только, чтобы в чемпионате была интрига.

Елена Григорьевская