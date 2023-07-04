Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матча на Кубок PARI Премьер между «Зенитом» и «Црвеной Звездой».

- Как вам игра «Зенита» с «Црвеной Звездой»?

- Мне очень понравилось. С удовольствием посмотрел матч. Просто на одном дыхании. Некоторые моменты я даже не угадывал, которые происходили на поле. В нашем чемпионате все предсказуемо, а здесь молодцы. Обе команды мне понравились. «Зенит» встретил достойного соперника. Если бы наши клубы так играли с питерцами, было бы гораздо интереснее. Так что «Црвена Звезда» не зря занимает первое место в своем чемпионате. Клуб европейского уровня, что там говорить. Хотя «Зенит» имел больше моментов для взятия ворот, но выручил голкипер. Два мяча он точно вытащил. «Зенит» мог победить. Игра была почти равная, если не считать эти моменты питерцев. Так что Семаку еще нужно поработать над своей командой, потому что наш чемпионат в этом сезоне будет гораздо интереснее.

- Почему так думаете?

- Потому что почти все клубы усилились и будут оказывать достойное сопротивление. ЦСКА подтянулся, «Динамо», «Спартак». Видно, что с «Зенитом» можно и нужно играть.

- Какие моменты в игре «Зенита» вам бросились в глаза по итогам двух встреч на турнире?

- Команда еще играет не в полую силу. Не включает быстрые скорости. Еще рано. Форсировать подготовку нельзя, иначе не хватит сил на весь чемпионат. Но связи налаживаются. Ребята понимают, где им надо быть в тот или иной момент, и как может сыграть партнер. А так они еще не на полную мощь играли. Потенциал еще есть.

- «Зенит» уже второй матч пропустил первым. Это не настораживает?

- Нет. Так бывает. Где-то ребята недоглядели в своей штрафной. Это, конечно, непорядок. Подача с края, и человек головой забивает мяч. Это большая ошибка центрального защитника. Видно же, что будет подача. Значит, нужно играть впереди нападающего, а не сзади. Но эти ошибки поправимы. А то, что привезли себе пенальти, ну, не умеет мячи отнимать Круговой. Ногу не туда сунул.

- Как вам новичок Ду Кейрос, который провел уже два матча а «Зенит»?

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- Забил хороший мяч. Двигался на поле хорошо. В общем, неплохо вписался. Он составит достойную конкуренцию основным футболистам команды.

- Прогноз на игру с «Фенербахче»? «Зенит» выиграет?

- Конечно. Там и деньги призовые хорошие. Так что поборются за них. Думаю, «Црвена Звезда» тоже выиграет свой матч с «Нефтчи».

- Во встрече с «Фенербахче» мы увидим эксперименты, как в двух первых матчах, или нет, потому что Суперкубок уже близко?

- Это хороший соперник, крепкая команда. Думаю, Семак выпустит основной состав.

- Учитывая, что «Зенит» участвовал в международном турнире, он лучше готов к Суперкубку, чем ЦСКА?

- Конечно. «Зениту» больше повезло, что он играет с командами европейского уровня. Только «Нефтчи» - слабенькая команда. А остальные – интересные. Но ЦСКА тоже проводит контрольные матчи. Нужно их много проводить с любым соперником. Это заменяет тренировочный процесс.

Елена Григорьевская