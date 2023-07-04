Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матча на Кубок PARI Премьер между «Зенитом» и «Црвеной Звездой».

- Эта игра вам больше понравилась, чем матч с «Нефтчи»?

- Да. Она была более содержательной. Просто соперник был сегодня сильнее и достойно противостоял «Зениту. Был даже интереснее в каких-то моментах. Победа «Црвены Звезды» получилась заслуженной. Конечно, хорошо сыграл вратарь в некоторых моментах, выручил, но и так команда смотрелась здорово.

- Какие моменты в игре «Зенита» бросились в глаза?

- Явно не в лучших кондициях бразильцы. Форму они еще не набрали. Видно, что у них бешеный потенциал. С ними в составе – это один «Зенит», а когда они не в кондициях или плохо играют – то совсем другой. Питерцам уже тяжело. Остальные ребята старались. Но игру, к сожалению, там сейчас определяют бразильцы.

- Для вас это минус?

- Конечно. Хочется, чтобы наши ребята были чуть посильнее.

- «Зенит» второй матч пропустил первым. Не настораживает?

- Мы не знаем, какие задачи ставит Семак, и над чем они работают. Не думаю, что питерцы играют на результат. Просто отрабатывают игровые компоненты и те вещи, которые тренер требует от них. Если игрок еще полностью не готов, то реализовать себя очень тяжело. Поэтому не было цельной игры.

- Семак будет немного перестраивать игру «Зенита», или она останется такой же, как в прошлом сезоне, как думаете?

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- Он бы не отказался, если бы команда показала прошлогоднюю игру. Она была неплохая. Понятно, что будут изменения. Уйдет Вендел, а это уже перестановки. Но им надо стремиться к прошлогодней игре, когда хорошо ходил мяч, были хорошие индивидуальные действия, взаимозаменяемость. Футболисты могли разнообразить игру, сыграть в прессинг, на удержание мяча. Они были гибкие, в зависимости от хода матча. А сейчас они еще не готовы, поэтому не могут показать всю оснащенность.

- Как вам новичок Ду Кейрос, который провел уже два матча за «Зенит»?

- Пока не могу сказать, что это находка. Понятно, что парень одаренный. Какой мяч он сегодня забил. Зряче, осознанно. Видно, что мастерство есть. Но однозначно говорить пока трудно.

- В матче с «Фенербахче» увидим уже тот состав, который выйдет на Суперкубок?

- Не думаю. Мы увидим продолжение двух товарищеских матчей. Команда играет под нагрузками, набирает тренировочные обороты. «Зенит» планомерно готовится к сезону. Было видно, что питерцы не так свежи. Но мне пока нравится турнир. Приехала европейская команда, и мы видим ее уровень. И я не могу сказать, что мы можем бороться с лидерами на европейской арене.

- Каков ваш прогноз на игру с «Фенербахче»?

- Турки тоже будут готовиться дать бой. Уровень футболистов там точно будет не ниже, чем у «Црвены Звезды».

- Учитывая, что «Зенит» участвовал в международном турнире, он лучше готов к Суперкубку, чем ЦСКА?

- Условия для подготовки у «Зенита» хорошие. Такие матчи дают больше информации, чем если сыграть с каким-то клубом РПЛ. Здесь интереснее, много болельщиков и ситуация приближенная к официальной игре. Это матч даже трудно назвать тренировочным.

Елена Григорьевская