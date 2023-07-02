Круговой: Кубок PARI Премьер — это Лига Европы в нынешних реалиях

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился своими впечатлениями от Кубка PARI Премьер.

«Отличный международный турнир. Спасибо руководству, что привезли таких достойных соперников. Лига Европы в нынешних реалиях. Групповой этап», — приводит слова Кругового «Спорт-Экспресс».

Кубок PARI Премьер стартовал 1 июля. В первом поединке «Зенит» одержал победу над азербайджанским «Нефтчи» (3:1). Голами в составе петербуржцев отметились Густаво Мантуан, Клаудиньо и Зелимхан Бакаев.

В следующей встрече команда Сергея Семака встретится с «Црвеной Звездой». Матч состоится во вторник, 4 июля.