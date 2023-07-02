Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о старте команды Сергея Семака на турнире Кубок PARI Премьер.

- Как вам первый матч «Зенита» после отпуска?

- Без каких-то особых эмоций. Было понятно, что «Зенит» сильнее. Идет просмотр футболистов. Кто-то еще не приехал. Это типичная предсезонная игра. Ничего нового для себя не отметил. Очередной раз убедился, что бразильцы важны для «Зенита».

- В составе было много экспериментов. Как вы их оцените?

- Это обычные рабочие моменты. Никто ничего нового не показал их тех, кого я видел раньше. Уверенно и просто обыграли соперника. Не думаю, что в этом матче у кого-то была задача особенно себя проявить. Возможности футболистов были известны и до матча.

- Чем запомнились новички «Зенита» по игре: Ду Кейрос, Гойло?

- Ничем не запомнились. Никто не бросился в глаза. Может, я не так внимательно смотрел, но мне показалось, что некоторые игроки не настроены. Оно и понятно. Было много баловства. Могли забивать, но искали очередной красивый пас, как на тренировке.

- В составе «Зенита» все больше бразильцев. Как к этому относитесь?

- Плохо отношусь. Но понимаю, что для побед это обязательный элемент. Во многом благодаря уровню своих легионеров «Зенит» не первый год становится чемпионом. Зачем от этого отходить? Конечно, другим командам хотелось бы, чтобы питерцы играли только своими воспитанниками. Все были бы очень довольны. Но «Зениту» надо побеждать.

- Нет ли у вас ощущения, что наш чемпионат отстает по уровню, а команды наподобие «Нефтчи» понемногу подтягиваются?

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- Мы понимаем, что «Нефтчи» - не совсем азербайджанская команда. Там тоже много легионеров. Клуб имеет возможность покупать качественных иностранцев. Эта команда не говорит об уровне азербайджанского футбола, как «Зенит» не говорит об уровне российского. Сегодня есть возможность взять одиннадцать хороших игроков – значит, команда будет сильная. Если не станет такой возможности, то сильной она не будет.

- Семак сказал, что Вендел и Кузяев занимаются трудоустройством в новые клубы. Как оцениваете вероятность того, что Кузяев найдет хороший вариант за рубежом?

- Вариант у него найдется. Насколько он его устроит, пока непонятно. Когда игрок ищет команду, значит, есть какие-то предложения. Просто они рассматриваются.

- Ну, или есть большое желание попробовать свои силы в европейском чемпионате.

- Если есть такое желание, то возможность уехать всегда будет.

- Ему стоит уезжать?

- Стоит. С точки зрения роста, если есть возможность поиграть в Европе, то ее надо использовать. Для него это будет шаг вперед.

Елена Григорьевская