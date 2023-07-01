«Зенит» стартовал в Кубке PARI Премьер с волевой победы

В Петербурге стартовал Кубок PARI Премьер матчем «Зенит» - «Нефтчи». Гости были даже острее в первой трети игры, но затем соперник начал создавать свои моменты. Первый шанс упустил Дуглас Сантос - промах при ударе в касание. В ответ гости забили с пенальти за игру рукой, Салданья забил первый гол турнира. Данил Круговой направил мяч в каркас ворот, на этом завершился первый тайм. «Зенит» сравнял счет после подачи углового, Густаво Мантуан протолкнул мяч в сетку из вратарской. Победный гол забил Клаудиньо метров с 15, направив мяч в цель почти без замаха. Точку поставил Зелимхан Бакаев ударом с правого края штрафной.

3:1, «Зенит» победно стартовал на Кубке.