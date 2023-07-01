Игру «Зенита» и «Нефтчи» на товарищеском турнире посетили почти 16 тысяч зрителей

Стартовый матч товарищеского Кубка PARI Премьер, который проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля, посетили 15 697 зрителей. В нём, напомним, встречаются питерский «Зенит» и бакинский «Нефтчи».

Прямо сейчас завершается второй тайм матча, питерцы впереди – 3:1. На гол форварда бакинцев Салданьи ответили Густаво Мантуан, Клаудиньо и Зелимхан Бакаев. Трансляцию матча в текстовом формате проводит LiveResult.ru.

Напомним, что в дальнейшем питерскому клубу предстоит встретиться в рамках турнира с чемпионом Сербии «Црвеной Звездой» и серебряным призёром чемпионата Турции «Фенербахче». Матчи запланированы на 4 и 9 июля соответственно.