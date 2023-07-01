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Семак: Кубок PARI Премьер — это важная часть подготовки к еврокубкам для «Зенита»

01 Июля 2023 • 14:21 Комментировать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался перед началом товарищеского Кубка PARI Премьер.

«Я благодарю организаторов, футбольный клуб «Зенит» и других соперников. Для нас честь и привилегия играть здесь. Для нас это важная часть подготовки к еврокубкам. Мы очень серьезно относимся к турниру», — передает слова Семака «Чемпионат».

Специалист надеется, что участие «Зенита» и других клубов повысит уровень Кубка, и турнир обретет узнаваемость.

Международный товарищеский Кубок PARI Премьер стартует уже сегодня, 1 июля. В первом туре «Зенит» сыграет с «Нефтчи». Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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