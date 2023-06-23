Клаудиньо: «Кубок PARI Премьер окажется очень интересным»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился ожиданиями от летнего товарищеского турнира, в котором примут участие «сине-бело-голубые».

«Это очень важный для нас турнир. Предсезонка будет достаточно короткой, поэтому надо набирать форму и ритм через игры. И, конечно, с учетом трех иностранных команд турнир окажется очень интересным», — цитирует Клаудиньо «Матч ТВ».

Футболист считает, что болельщикам команды будет интересно понаблюдать за таким соревнованием.

В летнем международном турнире сыграют «Зенит», «Фенербахче», «Нефтчи» и «Црвена Звезда». Кубок пройдет с 1 по 15 июля.