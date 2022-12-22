Агент высказался о будущем Николсона в «Спартаке»

Футбольный агент Ненад Портега, который представляет интересы нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона, высказался касательно будущего своего клиента.

«Его будущее - «Спартак». Он обещал выиграть Кубок и чемпионат, когда подписывал контракт. Кубок уже есть, сейчас идет борьба за чемпионство», - передает слова агента «Спорт-экспресс».

Напомним, что Николсон пополнил ряды «красно-белых» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне ямайский нападающий принял участие в 20 поединках за «народную команду», в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Контракт Шамара рассчитан до середины 2026 года. Его трансферный ценник – семь миллионов евро.