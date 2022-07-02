Кирилл Гоцук прокомментировал свой гол в ворота «Сочи»

Футболист «Пари НН» Кирилл Гоцук дал комментарий после матча предсезонного турнира Кубок Pari Премьер против «Сочи», в котором футболист в дебюте первого тайма открыл счет. Слова защитника приводит пресс-служба нижегородцев.

«Мой гол – хорошая работа над стандартами на тренировках и немного везения», - отметил Гоцук. Защитник заявил, что уже не первый год играет с Николаем Калинским, отдавшим голевой пас, в одной команде, а потому между игроками сложилось отличное взаимопонимание.

Напомним, основное время матча «Пари НН» - «Сочи» завершилось результативной ничьей 1:1. В серии пенальти сочинская команда была сильнее – 4:2. Денису Адамова удалось справиться с ударами Дмитрия Рыбчинского и Андрея Никитина. Несмотря на победу «Сочи» в этой игре, «Зенит» досрочно выиграть Кубок Pari Премьер.