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Кубок Париматч Премьер

Кирилл Гоцук прокомментировал свой гол в ворота «Сочи»

02 Июля 2022 • 01:36 Комментировать

Футболист «Пари НН» Кирилл Гоцук дал комментарий после матча предсезонного турнира Кубок Pari Премьер против «Сочи», в котором футболист в дебюте первого тайма открыл счет. Слова защитника приводит пресс-служба нижегородцев.

«Мой гол – хорошая работа над стандартами на тренировках и немного везения», - отметил Гоцук. Защитник заявил, что уже не первый год играет с Николаем Калинским, отдавшим голевой пас, в одной команде, а потому между игроками сложилось отличное взаимопонимание.

Напомним, основное время матча «Пари НН» - «Сочи» завершилось результативной ничьей 1:1. В серии пенальти сочинская команда была сильнее – 4:2. Денису Адамова удалось справиться с ударами Дмитрия Рыбчинского и Андрея Никитина. Несмотря на победу «Сочи» в этой игре, «Зенит» досрочно выиграть Кубок Pari Премьер.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Кирилл Гоцук Пари НН
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