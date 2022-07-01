Гаранин: «Просматривалась основная идея наша, а детальки и принципы - не всегда»

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин поделился впечатлениями от матча с «Пари НН» (1:1, 4:2 по пен.) в эфире канала «Матч Премьер».

- Опять ничейный результат по ходу матча, но в этот раз уже победа в серии пенальти. Понятно, что это добавляет положительных эмоций. Но в целом, как вам содержание игры?

- Фрагментами нам нравилось то, что мы делаем, фрагментами - понятно, что есть к чему стремиться, есть над чем работать. Просматривалась основная идея наша. Детальки и принципы - не всегда. По многим аспектам и каким-то индивидуальным моментам, командной структуре, открываниям и игре в обороне.

- Я заметил, что вы часто подсказывали Жоаозиньо располагаться между линиями. Были ли еще футболисты, которые не до конца понимают ваши идеи?

- Вообще схема для них новая, что мы играли во втором тайме. Есть вопросики, знаете, здесь такая же ситуация по игре в 3-4-3. Команда три года играла в эту схему, для нас есть такие детали, которые мы хотели видеть. Даже в той схеме ребятам было тяжеловато схватывать. Понимали, что они немного долго выполняли определенные функции, но это нормально, это рабочий процесс. Будем трудиться, будем работать.

- Это был вопрос по психологии. Насколько сейчас физически команда готова к сезону?

- Здесь говорить, что мы подсели, потому что мы на сборах, а «Пари НН» не подсел, потому что он готовился в недельном цикле к этой игре, говорить неправильно. Все команды сейчас под нагрузками находятся. Кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. Безусловно, для нас это было не самое приятное время, не потому что было давление на наши ворота, а потому что мы не могли делать то, что мы хотим делать и должны делать, вот только в этом проблема.

Безусловно, сейчас сложно и потому что два тайма играли разные футболисты, за исключением двух. Мы планировали по тайму играть, понимая, что тяжелые дни сейчас были для ребят.