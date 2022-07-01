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Старший тренер «Сочи» Гаранин: «Ещё рано говорить о готовности, не так много времени»

01 Июля 2022 • 20:04 Комментировать

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин поделился ожиданиями от матча с «Пари НН» в эфире канала «Матч Премьер».

- У «Сочи» остаются шансы выиграть турнир, несмотря на то, что «Зенит» свои матчи отыграл, математические шансы  у вашей команды есть. Насколько эта задача приоритетна в этом турнире?

- Повторю о том, что в любой игре люди, которые занимаются каким-то спортом и ставят цели, хотят выигрывать. Безусловно, наверное, на данном этапе это было бы хорошим бонусом. Но основной акцент на подготовке к чемпионату, на знакомстве ребят с нами, нас - с ребятами, нашими требованиями, деталями, как-то так. Безусловно, всегда хочется участвовать в каком-то соревновании, быть на самом верху.

- Первый матч получился неплохим. Прошло несколько дней. Насколько «Сочи», может быть, там в процентном соотношении больше готов к старту сезона по сравнению с предыдущей игрой?

- Вы знаете, сейчас сложно ответить, насколько мы готовы. Наверное, безусловно, еще рано говорить о готовности. Не так много времени. Да, безусловно, был хороший цикл, но в этом цикле были те упражнения и нагрузки, объем которых не будет в соревновательных микроциклах. Поэтому, наверное, наоборот, чуть-чуть вопрос утомления определенного может присутствовать, но мы осознанно на это идем.

- Что сегодня у нас больше шансов увидеть - игру команды, которую вы хотите поставить ей к чемпионату, или каких-то экспериментов?

- Мы смотрим футболистов, смотрим сочетания, даже смотрим те детали, насколько быстро их ребята принимают. Кто-то принимает, кто-то не принимает, почему. Для нас важнее сейчас вопрос… наверное, слово «обучение» для команды, которая заняла второе место, не совсем правильный, но по сути так и есть. Мы всегда хотим идти к результату через качество игры, через качество футболистов, которое у нас есть. Всё вкупе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Вадим Гаранин
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