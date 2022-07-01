«Пари НН» - «Сочи»: прогноз и ставка на матч Кубка Pari Премьер

В рамках одного из поединков Кубка Pari Премьер схлестнутся лицом к лицу игроки «Пари НН» и «Сочи». Кому из соперников достанется победа в грядущем противостоянии? Наш спортивный портал дает прогноз на эту встречу.

«Пари НН»

Нижегородцам в конце прошлого сезона просто чудом удалось спастись и остаться в РПЛ. Если бы не победа над «Зенитом» в последнем туре (1:0), дела бы у «Пари НН» были куда плачевнее, и сейчас команда кочевала бы на просторах турнирной таблицы ФНЛ. Но реалии таковы, что клубу удалось выплыть, и новый сезон он начнет в элитном российском дивизионе. В стартовой встрече на турнире «Пари НН» играл против питерского «Зенита». Основное время матча завершилось со счетом 1:1, тогда как в серии пенальти подопечные Сергея Семака оказались точнее и удачливее.

«Сочи»

Футболисты «Сочи» смогли удивить своих болельщиков, и в минувшем сезоне заняли вторую строчку в турнирной таблице национального первенства. Стоит отметить, что на финишном створе сочинцам удалось обойти «Динамо», которое сочинцы разгромили в последнем туре с неприличным счетом 5:1. Что же касается игры сочинского коллектива в первом туре анонсированного Кубка, то «барсы», как и «Пари НН», играли в стартовой встрече с «Зенитом». Основное время встречи завершилось вничью, тогда как «сине-бело-голубые» смогли дожать оппонента в футбольной лотерее.

Статистика и цифры:

«Сочи» - фаворит встречи;

Нижегородцы имеют 4 поражения в 5-ти последних встречах;

Сочинцы не проигрывали в 9-ти играх кряду.

Прогноз

В этом противостоянии сочинская команда кажется сильнее. Уверен, южанам удастся начать эту игру ударно. Наша ставка в данной игре будет в пользу «барсов». Котировка на успех сочинцев в первом тайме выглядит впечатляющей.