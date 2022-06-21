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Кубок Париматч Премьер

Бакаев дебютировал за «Зенит» в матче Кубка Pari Премьер против «Нижнего Новгорода»

21 Июня 2022 • 21:09 Комментировать

В эти минуты проходит первый матч турнира «Кубок Pari Премьер», в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга на своём поле принимает «Пари Нижний Новгород».

Первый тайм завершился со счётом 1:1. На гол нападающего «Зенита» Малкома ответил защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук.

После перерыва на поле появился новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев, который перешёл в команду свободным агентом. До этого он защищал цвета «Спартака».

Руководство «красно-белых» приняло решение не продлевать контракт с 25-летним полузащитником, таким образом его контракт истёк, и он стал свободным агентом.

За прямой трансляцией матча «Зенит» - «Пари Нижний Новгород» следить можно здесь.    


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит РПЛ Зелимхан Бакаев Кубок Pari Премьер Пари НН
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