Бакаев дебютировал за «Зенит» в матче Кубка Pari Премьер против «Нижнего Новгорода»

В эти минуты проходит первый матч турнира «Кубок Pari Премьер», в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга на своём поле принимает «Пари Нижний Новгород».

Первый тайм завершился со счётом 1:1. На гол нападающего «Зенита» Малкома ответил защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук.

После перерыва на поле появился новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев, который перешёл в команду свободным агентом. До этого он защищал цвета «Спартака».

Руководство «красно-белых» приняло решение не продлевать контракт с 25-летним полузащитником, таким образом его контракт истёк, и он стал свободным агентом.

За прямой трансляцией матча «Зенит» - «Пари Нижний Новгород» следить можно здесь.