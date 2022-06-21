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Кубок Париматч Премьер

Малком стал автором первого гола на турнире «Кубок Pari Премьер» видео

21 Июня 2022 • 20:38 Комментировать

В первом матче турнира «Кубок Pari Премьер» «Зенит» из Санкт-Петербурга принимает на своём поле «Пари НН» (Нижний Новгород).   

Встреча началась в не быстром темпе, команды около 30 минут присматривались друг к другу. После опасной атаки «Зенита» защитники гостей выбили мяч недалеко от штрафной, но на подборе оказался защитник хозяев. Игрок «Зенита» сделал пас Малкому, и бразилец ударом из-за пределов штрафной послал мяч в сетку ворот «Пари НН».

Напомним, «Зенит» в сезоне-2021/22 стал победителем РПЛ, «Пари НН» финишировал в турнирной таблице на восьмом месте.

За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Малком Филипе Кубок Pari Премьер Пари НН
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