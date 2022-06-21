Семак назвал фамилии игроков, которые пропустят матч против «Пари НН»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии предсезонного турнира под названием «Кубок Pari Премьер», в котором также примут участие ЦСКА, «Сочи» и «Пари Нижний Новгород».

«Ловрен должен начать работать в общей группе. Алип и Барриос приедут позже. Вендел и Алберто должны вот-вот приехать. Плюс Саша Ерохин продолжает восстанавливаться. Караваев точно не сыграет в турнире», - цитирует Семака «Чемпионат».

Предсезонный турнир стартует уже сегодня, 21 июня. «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет против «Пари Нижнего Новгорода» на «Газпром Арене». Начало встречи – в 20:00 мск. Напомним, команда Семака является действующим чемпионом России.