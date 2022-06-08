Федун мог отказаться от участия в Кубке Pari Премьер из-за троллинга общественности

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун мог отказаться от участия в Кубке Pari Премьер из-за троллинга со стороны общественности.

По информации «Евро-Футбол.Ру», владелец «красно-белых» мог отказаться от участия в известном предсезонном турнире из-за того, что над ним и его командой часто подшучивают по этому поводу, так как «Спартак» здорово играет в предсезонке, но проваливается в чемпионате.

Напомним, что в этом сезоне в Кубке Pari Премьер сыграют питерский «Зенит», «Сочи», «Нижний Новгород» и московский ЦСКА. Предсезонный турнир пройдёт с 21 июня по седьмое июля.