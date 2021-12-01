​Зимнего турнира канала «Матч Премьер» не будет

Турниры телеканала «Матч Премьер» с участием команд Премьер-лиги России стали уже традицией, но этой зимой турнир проводиться не будет. Об этом стало известно журналистам из «РБ Спорт».

По данным источника, организаторы отказались идеи проведения турнира после отказа «Спартака». Без московского клуба турнир будет не таким привлекательным в медийном плане. Кроме того, многим командам турнир не подходил по срокам.

Согласно планам, турнир должен был пройти в испанской Марбелье в конце января – начале февраля. Участие в нём могли бы принять «Локомотив», «Краснодар», «Ростов» и клуб из-за рубежа.