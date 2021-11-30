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Кубок Париматч Премьер

​«Спартак» на этот раз не сыграет на Кубке канала «Матч Премьер» - источник

30 Ноября 2021 • 18:16 Комментировать (2)

Телеканал «Матч Премьер» регулярно проводит в межсезонья турниры. «Спартак» на этот раз в таком турнире участвовать не планирует. Об этом стало известно «РБ Спорт».

Источник отмечает, что турнир канала «Матч Премьер» может пройти в конце января и начале февраля в Испании. По предварительной информации, в нём примут участие три представителя Премьер-лиги России и одна иностранная команда. «Спартак» же свои первые два сбора, вероятно, проведёт в ОАЭ в этот же период времени.

После шестнадцати сыгранных туров «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
30 Ноября 2021 в 18:35
оооо...дожыли...ка так та...))) бис хрюндилей энтат турнир привратица в первинства бани №3 в тушина...)))
Vaisili0k
30 Ноября 2021 в 18:22
Желтуха, стопудов. Весь клубный музей на этом турнире держится! Федун не оставит болельщиков, без очередного трофея!
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