​«Спартак» на этот раз не сыграет на Кубке канала «Матч Премьер» - источник

Телеканал «Матч Премьер» регулярно проводит в межсезонья турниры. «Спартак» на этот раз в таком турнире участвовать не планирует. Об этом стало известно «РБ Спорт».

Источник отмечает, что турнир канала «Матч Премьер» может пройти в конце января и начале февраля в Испании. По предварительной информации, в нём примут участие три представителя Премьер-лиги России и одна иностранная команда. «Спартак» же свои первые два сбора, вероятно, проведёт в ОАЭ в этот же период времени.

После шестнадцати сыгранных туров «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России.