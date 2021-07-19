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19 Июля 2021, 08:58,
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Московский «Спартак» стал триумфатором предсезонного турнира Кубка Париматч Премьер. Об этой победе высказался владелец «красно-белых» Леонид Федун.
«Всех с победой. Хотя пустячок, но приятный», - передает слова руководителя «Спорт-экспресс».
На прошедшем турнире подопечные Руя Витории отпраздновали три победы с общим счетом 13:1. Лучшим голеадором стал нападающий Александр Соболев, забивший три гола.
В первом туре российской Премьер-лиги «Спартак» на выезде встретится с казанским «Рубином». Поединок состоится 24 июля и начнется в 20:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Леонид Федун
Чтобы в жизни был толчок срочно нужен пустячок!
ачиридной пустичок на полки трофеив...))) наканец та каманда обрила крылия...забиваить дажи кутепов...))) буй гатовить грозну силу в рэпээли и лч...))) таперича ани с чимпианата не сымутси и пятачок не поморщуть... прихлопнуть усех...)))