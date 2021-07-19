Московский «Спартак» стал триумфатором предсезонного турнира Кубка Париматч Премьер. Об этой победе высказался владелец «красно-белых» Леонид Федун.

«Всех с победой. Хотя пустячок, но приятный», - передает слова руководителя «Спорт-экспресс».

На прошедшем турнире подопечные Руя Витории отпраздновали три победы с общим счетом 13:1. Лучшим голеадором стал нападающий Александр Соболев, забивший три гола.

В первом туре российской Премьер-лиги «Спартак» на выезде встретится с казанским «Рубином». Поединок состоится 24 июля и начнется в 20:00 по московскому времени.