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Мостовой поделился впечатлениями от игры «Спартака» в предсезонных матчах

18 Июля 2021, 23:16,

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в интервью RusFootball.Info поделился впечатлениями от игры московской команды на предсезонном турнире Кубка Париматч Премьер.

По словам Мостового, по предсезонным матчам можно сделать вывод о хорошей готовности команды к официальным поединкам. С другой стороны, Мостовой отметил, что серьезно судить о грядущем сезоне чемпионата России по товарищескому турниру не стоит. Мостовой также предположил, что соперники всё равно будут чувствовать определенный страх перед «Спартаком» из-за выдающихся результатов последних матчей команды.

Напомним, новый сезон в российской Премьер-лиге «Спартак» начнёт под руководством Руя Витории. В первом туре РПЛ москвичи сразятся с «Рубином» из Казани.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Спартак Москва, Александр Мостовой, Руй Витория
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