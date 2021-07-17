Кубок Париматч Премьер 2021
Сделать ставку
﻿

​Слуцкий посетовал на кадровую ситуацию

17 Июля 2021, 19:52,

Рулевой «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий после поражения от «Сочи» с результатом 1:3. Это был заключительный матч команды на предсезонном Кубке Париматч Премьер.

«Очень сложно сохранять стройность и системность в игре, когда у тебя выпадают большие блоки игроков. Я имею ввиду центральных защитников. У нас их всего три в команде и все три сегодня, к сожалению, по разным причинам отсутствовали», - приводятся слова Слуцкого на клубном сайте «Рубина».

По словам Слуцкого, в первом тайме для его команды игра более-менее складывалась, но после перерыва игра оказалась разбитой на куски, и даже в численном большинстве «рубиновым» не удавалось регулярно создавать моменты.

Слуцкий также отметил хорошую организацию турнира, выразив благодарность «Матч ТВ» и «Париматч».

Первый официальный матч сезона «Рубин» проведёт 24 июля. Соперником казанцев будет московский «Спартак».

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце  
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!  
Популярные материалы
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
Италия не пустила Англию к первому золоту Евро: пять лучших игроков финала
Италия не пустила Англию к первому золоту Евро: пять лучших игроков финала


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола