​Слуцкий посетовал на кадровую ситуацию

Рулевой «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий после поражения от «Сочи» с результатом 1:3. Это был заключительный матч команды на предсезонном Кубке Париматч Премьер.

«Очень сложно сохранять стройность и системность в игре, когда у тебя выпадают большие блоки игроков. Я имею ввиду центральных защитников. У нас их всего три в команде и все три сегодня, к сожалению, по разным причинам отсутствовали», - приводятся слова Слуцкого на клубном сайте «Рубина».

По словам Слуцкого, в первом тайме для его команды игра более-менее складывалась, но после перерыва игра оказалась разбитой на куски, и даже в численном большинстве «рубиновым» не удавалось регулярно создавать моменты.

Слуцкий также отметил хорошую организацию турнира, выразив благодарность «Матч ТВ» и «Париматч».

Первый официальный матч сезона «Рубин» проведёт 24 июля. Соперником казанцев будет московский «Спартак».