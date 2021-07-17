Барсов: «Я бы не сказал, что для нас этот Кубок был на результат»

Лучший футболист матча «Рубин» - «Сочи» (1:3) Максим Барсов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Довольны ли своей игрой?

- В принципе, доволен. Что-то не получилось, установку выполнил, бежал назад, создали момент, и получилось его использовать. Этот гол для уверенности, поэтому будем работать дальше и забивать больше.

- Действительно, вам уверенность нужна как никогда. Вы практически два года пропустили из-за травмы крестообразных связок и проблем с мениском. Как сейчас себя чувствуете?

- Сейчас отлично, с каждым месяцем все лучше и лучше. К сожалению, это не быстрый процесс восстановления, потому что много пропустил, но с каждым месяцем все лучше и лучше себя чувствую. Думаю, скоро наберу свою лучшую форму.

- Сейчас уже понятно, что «Сочи» на этом турнире занимает второе место. Как оцениваете выступление команды на Кубке, довольны ли результатом?

- Я бы не сказал, что для нас этот Кубок был на результат, это больше было проверить связи, наиграть какие-то связи, какие-то перестроения, было много новых игроков, все вниклись в нашу тактику, как двигаться. Ну и для физического состояния небольшая проверка перед другими матчами.

- Впереди непростой календарь, вас ждут мощные три недели и Лига конференций, дебют в еврокубках. Как оцените соперника, что знаете про него?

- Сейчас закончился матч, начнется подготовка к сопернику, и я буду больше про него знать пока еще только поверхностно знаем, что они выиграли Кубок и вышли с нами в одну стадию.

- Вы согласны, что «Сочи» в этом матче фаворит?

- Да, мы планируем пройти как можно дальше. Для начала надо пройти все стадии, попасть в групповой турнир, а дальше будет видно.