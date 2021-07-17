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«Сочи» наказал «Рубин» за промахи в обороне

17 Июля 2021, 17:53,

На Кубке Матч Премьер сыгран предпоследний матч. «Рубин» и «Сочи» имели чисто математические шансы побороться за победу на турнире, для этого для начала нужно было крупно побеждать в этой игре.

Первый тайм прошел без голов, а сразу после перерыва сочинцы забили дважды после провалов казанской обороны. Данила Прохин отправил мяч в сетку после подачи углового, а Максим Барсов  - с игры. На последнюю треть «Рубин» получил лишнего игрока после удаления Ибрагима Цаллагова, но не воспользовался перевесом. Более того, коллектив Владимира Федотова сделал счет разгромным, это Ивелин Попов метко пробил в касание. «Рубин» отметился голом престижа, Сеад Хакшабанович реализовал 11-метровый - 1:3.

«Сочи» набрал 4 очка, у соперника - 2 балла.

Протокол игры  
Рубин 1:3 Сочи
    48' Прохин Данила (0:1)
    50' Барсов Максим (0:2)
    87' Попов Ивелин (0:3)
(1:3) Хакшабанович Сеад 90'    
Дюпин Юрий Самошников Илья   70' (Савицкий Иван (   70'   81') Мусаев Леон Зуев Александр   62' (Саито Мицуки (   62') Абильдгор Оливер   62' (Макаров Денис (   62') Ин-Бём Хван   46' (Костюков Михаил (   46') Шатов Олег   46' (Бакаев Солтмурад (   46') Кварацхелия Хвича   62' (Зотов Георгий (   62') Хакшабанович Сеад   56' Деспотович Джордже   46' (Игнатьев Иван (   46') Янович Никита
Запасные: Йевтич Дарко Медведев Никита Суриков Степан Игнатьев Владислав Бегич Сильвие
Заболотный Николай Родригао   64' (Юрганов Игорь (   64') Барац Матео   27'   64' (Миладинович Иван (   64') Прохин Данила   25' Заика Кирилл   46' (Терехов Сергей (   46') Нобоа Кристиан   65' (Ангбан Викторьен (   65') Цаллагов Ибрагим   37'   59' Маргасов Тимофей Юсупов Артур   72' (Павлов Даниил (   72') Бурмистров Никита   72' (Попов Ивелин (   72') Дуганджич Марко   47' (Барсов Максим (   47')
Запасные: Пруцев Данил Джанаев Сослан Колмаков Максим Шакуро Павел Адамов Денис Бардыбахин Вячеслав
17 июля.

 

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рубин, Сочи
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