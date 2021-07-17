«Сочи» наказал «Рубин» за промахи в обороне

На Кубке Матч Премьер сыгран предпоследний матч. «Рубин» и «Сочи» имели чисто математические шансы побороться за победу на турнире, для этого для начала нужно было крупно побеждать в этой игре.

Первый тайм прошел без голов, а сразу после перерыва сочинцы забили дважды после провалов казанской обороны. Данила Прохин отправил мяч в сетку после подачи углового, а Максим Барсов - с игры. На последнюю треть «Рубин» получил лишнего игрока после удаления Ибрагима Цаллагова, но не воспользовался перевесом. Более того, коллектив Владимира Федотова сделал счет разгромным, это Ивелин Попов метко пробил в касание. «Рубин» отметился голом престижа, Сеад Хакшабанович реализовал 11-метровый - 1:3.

«Сочи» набрал 4 очка, у соперника - 2 балла.