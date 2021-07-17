«Сочи» наказал «Рубин» за промахи в обороне

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17 Июля 2021, 17:53,
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На Кубке Матч Премьер сыгран предпоследний матч. «Рубин» и «Сочи» имели чисто математические шансы побороться за победу на турнире, для этого для начала нужно было крупно побеждать в этой игре.
Первый тайм прошел без голов, а сразу после перерыва сочинцы забили дважды после провалов казанской обороны. Данила Прохин отправил мяч в сетку после подачи углового, а Максим Барсов - с игры. На последнюю треть «Рубин» получил лишнего игрока после удаления Ибрагима Цаллагова, но не воспользовался перевесом. Более того, коллектив Владимира Федотова сделал счет разгромным, это Ивелин Попов метко пробил в касание. «Рубин» отметился голом престижа, Сеад Хакшабанович реализовал 11-метровый - 1:3.
«Сочи» набрал 4 очка, у соперника - 2 балла.
Протокол игры
|48' Прохин Данила (0:1)
|50' Барсов Максим (0:2)
|87' Попов Ивелин (0:3)
|(1:3) Хакшабанович Сеад 90'
Дюпин Юрий • Самошников Илья 70' ( Савицкий Иван ( 70' ) • 81'Мусаев Леон • Зуев Александр 62' ( Саито Мицуки ( 62') • Абильдгор Оливер 62' ( Макаров Денис ( 62') • Ин-Бём Хван 46' ( Костюков Михаил ( 46') • Шатов Олег 46' ( Бакаев Солтмурад ( 46') • Кварацхелия Хвича 62' ( Зотов Георгий ( 62') • Хакшабанович Сеад • 56'Деспотович Джордже 46' ( Игнатьев Иван ( 46') • Янович Никита
Запасные: Йевтич Дарко • Медведев Никита • Суриков Степан • Игнатьев Владислав • Бегич Сильвие
Заболотный Николай • Родригао 64' ( Юрганов Игорь ( 64') • Барац Матео 27' 64' ( Миладинович Иван ( 64') • Прохин Данила • 25'Заика Кирилл 46' ( Терехов Сергей ( 46') • Нобоа Кристиан 65' ( Ангбан Викторьен ( 65') • Цаллагов Ибрагим 37' • 59'Маргасов Тимофей • Юсупов Артур 72' ( Павлов Даниил ( 72') • Бурмистров Никита 72' ( Попов Ивелин ( 72') • Дуганджич Марко 47' ( Барсов Максим ( 47')
Запасные: Пруцев Данил • Джанаев Сослан • Колмаков Максим • Шакуро Павел • Адамов Денис • Бардыбахин Вячеслав
17 июля.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Рубин, Сочи