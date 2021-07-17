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Федотов: «Нужно время, чтобы понять партнёров, почувствовать партнёров, сыгранность никто не отменял»

17 Июля 2021, 16:04,

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в эфире канала «Матч Премьер».

- Заканчивается Кубок. Каково ваше восприятие, как его провела команда? Насколько удалось выполнить запланированное при подготовке к сезону?

- У нас остался еще один матч, как раз он последний штрих, последний мазок в картине. Эти матчи нам были необходимы, у нас появились новые люди, новые защитники, в частности, опорный хав, которому эта практика была необходима. Мы должны были, как говорится, готовы. Нужно сыграться, но я уже имею достаточно информации, чтобы двигаться дальше.

- Как оцените именно футбольную игровую адаптацию центральных защитников? Насколько вы довольны тем, как они вписываются и понимают ваши требования сейчас?

- Естественно нужно время, чтобы понять партнеров, почувствовать партнеров, сыгранность никто не отменял, мы прекрасно знаем, что любой клуб, топ-клуб сильнее сборной. Как раз по этой причине, что люди знают на зубок, кто куда и почему, они тонко чувствуют себя и друг друга. Здесь есть еще языковой барьер, но люди потихоньку учат, понимают жесты и что к чему.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сочи, Владимир Федотов
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