Слуцкий - о трансфере Старфельта: «Нормальная ситуация, даже скорее радует, что это происходит»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько вы довольны тем, как проходит этот Кубок с точки зрения именно становления вашей команды и подготовки к старту чемпионата?

- В этом плане все хорошо. Большое спасибо организаторам, все прекрасно организованно. У нас есть свои внутренние ситуации, потому что сегодня у нас ни Уремович, ни Бегич не смогут принять участие в игре, и Старфельт. Но это наши стартовые проблемы. К организации турнира они не имеют никакого отношения.

- То есть, вот эта разница в результате и игре от одного матча к другому вас не смущает?

- Все-таки команды играют разными составами с большим количеством замен, с какими-то отдельными игровыми эпизодами, поэтому я бы не стал никак переоценивать победу над «Химками», а также не драматизировал бы победу над «Спартаком».

- Каково ваше отношение к потере Старфельта по ходу этого турнира? Насколько я помню, вы всегда стремились иметь уверенное сочетание игроков в обороне. Насколько вам мешает и путает его отъезд?

- Это правила игры. Если мы получаем сверхинтересное предложение, которое выгодно и клубу, и развитию игрока, то мы со всех сторон вынуждены в хорошем смысле этого слова его принимать. Это несколько путает планы, но мы понимаем, что на такую ситуацию нужно закладываться всегда. Не исключено, что кто-то еще нас покинет по ходу открытого трансферного окна. Это нормальная ситуация, даже скорее радует, что у нас такое происходит. Когда состоится официально, он будет самым крупным трансфером.