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Кубок Париматч Премьер 2021
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Сабитов: «Спартак» с Виторией обретает уверенность в завтрашнем дне»

15 Июля 2021, 00:06,

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Кириллу Иванцову прокомментировал выступление «Спартака» на Кубке Париматч Премьер после победы «красно-белых» над «Рубином» со счётом 4:0.

- Это просто турнир, на котором тренеры проверяют основные составы и ближайшие резервы – в каком состоянии находятся футболисты и насколько они готовы к началу чемпионата. Не все команды относятся к товарищеским соревнованиям с полной серьёзностью, многие используют их в первую очередь в качестве спаррингов, где результат явно не на первом месте.

Но, конечно, выигрывать всегда приятно, тем более крупно. «Спартак» выглядел намного убедительнее, чем «Рубин», а в целом футбол получился интересный и красивый. Видно, что игроки соскучились по футболу, да и болельщики не были лишены его после Евро.

На данный момент «Спартак» готов хорошо. Тот же Соболев смотрится ярко, все играют с огромным желанием, физика на приличном уровне. С учётом прихода нового тренера, крупные победы на Кубке Париматч Премьер позволяют «Спартаку» обретать новые силы, вдохновение и уверенность в завтрашнем дне.

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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Спартак Москва, Равиль Сабитов, Руй Витория, Кубок Париматч Премьер
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