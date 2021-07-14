«Химки» забили два гола в ворота «Сочи», но проиграли

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14 Июля 2021, 19:56,
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На Кубке Париматч Премьер сыгран третий матч из шести запланированных. Неброская афиша «Химки» - «Сочи» подарила нам обилие голов и интригу. Стандарт Кристиана Нобоа завершился точным ударом Родригао. Спустя тайм подмосковная команда отыгрывалась, пропускала снова, отыгрывалась опять и еще раз пропускала. В итоге победа «Сочи» со счетом 3:2.
Протокол игры
|14' Родригао (0:1)
|(1:1) Себаи Сенин 63'
|69' Заика Кирилл (1:2)
|(2:2) Алиев Камран 73'
|80' Юсупов Артур (2:3)
Генералов Егор • Дагерстол Филип 71' ( Алиев Камран ( 71') • Идову Брайн 65' ( Соколов Артём ( 65') • Данилкин Егор • Стойинович Душан • Глушаков Денис 47' ( Трошечкин Александр ( 47' ) • 86'Набиуллин Эльмир 46' ( Тихонов Михаил ( 46') • Besard Sabovic 51' 65' ( Массуренко Данил ( 65') • Камышев Илья 65' ( Корян Аршак ( 65') • Кухарчук Илья • Себаи Сенин 79' ( Садыгов Илья ( 79')
Запасные: Тихий Дмитрий • Боженов Кирилл • Филин Александр • Лантратов Илья • Сычёв Виталий
Заболотный Николай • Барац Матео 67' ( Прохин Данила ( 67') • Родригао 67' ( Миладинович Иван ( 67') • Юрганов Игорь • Маргасов Тимофей 46' ( Барсов Максим ( 46') • Заика Кирилл 73' ( Колмаков Максим ( 73') • Цаллагов Ибрагим 67' ( Пруцев Данил ( 67') • Нобоа Кристиан 46' ( Павлов Даниил ( 46') • Попов Ивелин 46' ( Ангбан Викторьен ( 46') • Бурмистров Никита 73' ( Шакуро Павел ( 73') • Дуганджич Марко 46' ( Юсупов Артур ( 46')
Запасные: Терехов Сергей • Джанаев Сослан • Жоаозиньо Рамос • Адамов Денис • Бардыбахин Вячеслав
14 июля.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Химки, Сочи