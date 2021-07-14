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Кубок Париматч Премьер 2021
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«Химки» забили два гола в ворота «Сочи», но проиграли

14 Июля 2021, 19:56,

На Кубке Париматч Премьер сыгран третий матч из шести запланированных. Неброская афиша «Химки» - «Сочи» подарила  нам обилие голов и интригу. Стандарт Кристиана Нобоа завершился точным ударом Родригао. Спустя тайм подмосковная команда отыгрывалась, пропускала снова, отыгрывалась опять и еще раз пропускала. В итоге победа «Сочи» со счетом 3:2.

Протокол игры  
Химки 2:3 Сочи
    14' Родригао (0:1)
(1:1) Себаи Сенин 63'    
    69' Заика Кирилл (1:2)
(2:2) Алиев Камран 73'    
    80' Юсупов Артур (2:3)
Генералов Егор Дагерстол Филип   71' (Алиев Камран (   71') Идову Брайн   65' (Соколов Артём (   65') Данилкин Егор Стойинович Душан Глушаков Денис   47' (Трошечкин Александр (   47'   86') Набиуллин Эльмир   46' (Тихонов Михаил (   46') Besard Sabovic   51'   65' (Массуренко Данил (   65') Камышев Илья   65' (Корян Аршак (   65') Кухарчук Илья Себаи Сенин   79' (Садыгов Илья (   79')
Запасные: Тихий Дмитрий Боженов Кирилл Филин Александр Лантратов Илья Сычёв Виталий
Заболотный Николай Барац Матео   67' (Прохин Данила (   67') Родригао   67' (Миладинович Иван (   67') Юрганов Игорь Маргасов Тимофей   46' (Барсов Максим (   46') Заика Кирилл   73' (Колмаков Максим (   73') Цаллагов Ибрагим   67' (Пруцев Данил (   67') Нобоа Кристиан   46' (Павлов Даниил (   46') Попов Ивелин   46' (Ангбан Викторьен (   46') Бурмистров Никита   73' (Шакуро Павел (   73') Дуганджич Марко   46' (Юсупов Артур (   46')
Запасные: Терехов Сергей Джанаев Сослан Жоаозиньо Рамос Адамов Денис Бардыбахин Вячеслав
14 июля.

 

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Химки, Сочи
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