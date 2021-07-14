Черевченко: «Hезультат нам сегодня не важен. Если может быть, только со «Спартаком»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- Три товарищеских матча. Понятно, что на результат вы мало обращаете внимание, а больше на содержание, но все-таки 0:1, три матча и нет голов. Насколько сильно это вас беспокоит?

- Это одна из проблем, которая была, есть и пока остается, потому что с одним форвардом тяжело играть. С другой стороны, моменты есть хорошие. Самое интересное, что они есть, просто реализации не хватает.

- Над чем последние несколько дней работали после матча с «Рубином»? Что вы сегодня хотите увидеть в первую очередь?

- Хорошую игру в исполнении двух команд. Повторюсь, что результат нам сегодня не важен. Если может быть, только со «Спартаком», потому что это последняя игра перед стартом чемпионата. Чем занимались? По большей части восстанавливали тех футболистов, которые отыграли почти всю игру.

- Я так понимаю, что вы были под нагрузками и сейчас потихоньку начинаете их снимать?

- Конечно, пора уже. Ребята сами просят, тяжеловато, плюс жара и погодные условия.

- Два изменения сегодня в составе. Генералов в воротах и Камышев в полузащите. Прокомментируете?

- С уходом Хомича наш тренерский штаб должен определиться с вторым номером. Ясно, что Лантратов номер один, будем выбирать между Генераловым и Сычёвым. Что касается второго изменения, это связано с тем, что у футболист простуда, ангина.