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​Слуцкий высказался о травме Самошникова

10 Июля 2021, 20:20,

В стартовом матче на Кубке Париматч Премьер «Рубин» обыграл «Химки» с минимальным счётом 1:0. В первом тайме травму получил защитник казанской команды Илья Самошников. На послематчевой пресс-конференции Леонид Слуцкий высказался по поводу состояния футболиста.

«Самошников испытывает дискомфорт в области ахилла. Вроде бы самого страшного не случилось. Вероятно, речь идёт о воспалении сумки ахиллова сухожилия, но точно узнаем только после МРТ», - высказался Слуцкий.

Следующий матч на турнире «Рубин» проведёт в четверг, 14 июля. Соперником команды Леонида Слуцкого будет «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий, Илья Самошников
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