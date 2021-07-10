​Слуцкий высказался о травме Самошникова

В стартовом матче на Кубке Париматч Премьер «Рубин» обыграл «Химки» с минимальным счётом 1:0. В первом тайме травму получил защитник казанской команды Илья Самошников. На послематчевой пресс-конференции Леонид Слуцкий высказался по поводу состояния футболиста.

«Самошников испытывает дискомфорт в области ахилла. Вроде бы самого страшного не случилось. Вероятно, речь идёт о воспалении сумки ахиллова сухожилия, но точно узнаем только после МРТ», - высказался Слуцкий.

Следующий матч на турнире «Рубин» проведёт в четверг, 14 июля. Соперником команды Леонида Слуцкого будет «Спартак».