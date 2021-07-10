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Кубок Париматч Премьер 2021
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Кварацхелия вырвал для «Рубина» победу на старте Кубка Париматч Премьер

10 Июля 2021, 18:57,

В субботу стартовал Кубок Париматч Премьер. В первом матче ставшего традиционным турнира сыграли «Рубин» с «Химками». Тренеры активно использовали замены, что не шло на пользу целостности игры. На протяжении 90 минут соперникам не удавалось размочить счет на табло, и уже в компенсированное время Хвича Кварацхелия вырвал победу для казанцев - 1:0.

Протокол игры  
Рубин 1:0 Химки
Дюпин Юрий Старфельт Карл   46' (Бакаев Солтмурад (   46') Уремович Филип   46' (Игнатьев Владислав (   46') Зотов Георгий   9' Самошников Илья   38' (Зуев Александр (   38') Ин-Бём Хван   60' (Костюков Михаил (   60') Шатов Олег   46' (Бегич Сильвие (   46') Макаров Денис   46' (Йевтич Дарко (   46') Абильдгор Оливер   47' (Кварацхелия Хвича (   47') Хакшабанович Сеад   47' (Игнатьев Иван (   47') Деспотович Джордже   47' (Мусаев Леон (   47')
Лантратов Илья Данилкин Егор   80' (Трошечкин Александр (   80') Филин Александр Стойинович Душан Дагерстол Филип Идову Брайн Набиуллин Эльмир Besard Sabovic   68' (Камышев Илья (   68') Кухарчук Илья Глушаков Денис   68' (Корян Аршак (   68') Себаи Сенин   80' (Соколов Владимир (   80')
10 июля.

 

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рубин, Химки, Хвича Кварацхелия
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