Кварацхелия вырвал для «Рубина» победу на старте Кубка Париматч Премьер

В субботу стартовал Кубок Париматч Премьер. В первом матче ставшего традиционным турнира сыграли «Рубин» с «Химками». Тренеры активно использовали замены, что не шло на пользу целостности игры. На протяжении 90 минут соперникам не удавалось размочить счет на табло, и уже в компенсированное время Хвича Кварацхелия вырвал победу для казанцев - 1:0.