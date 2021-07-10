Кварацхелия вырвал для «Рубина» победу на старте Кубка Париматч Премьер

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10 Июля 2021, 18:57,
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В субботу стартовал Кубок Париматч Премьер. В первом матче ставшего традиционным турнира сыграли «Рубин» с «Химками». Тренеры активно использовали замены, что не шло на пользу целостности игры. На протяжении 90 минут соперникам не удавалось размочить счет на табло, и уже в компенсированное время Хвича Кварацхелия вырвал победу для казанцев - 1:0.
Протокол игры
Дюпин Юрий • Старфельт Карл 46' ( Бакаев Солтмурад ( 46') • Уремович Филип 46' ( Игнатьев Владислав ( 46') • Зотов Георгий • 9'Самошников Илья 38' ( Зуев Александр ( 38') • Ин-Бём Хван 60' ( Костюков Михаил ( 60') • Шатов Олег 46' ( Бегич Сильвие ( 46') • Макаров Денис 46' ( Йевтич Дарко ( 46') • Абильдгор Оливер 47' ( Кварацхелия Хвича ( 47') • Хакшабанович Сеад 47' ( Игнатьев Иван ( 47') • Деспотович Джордже 47' ( Мусаев Леон ( 47')
Лантратов Илья • Данилкин Егор 80' ( Трошечкин Александр ( 80') • Филин Александр • Стойинович Душан • Дагерстол Филип • Идову Брайн • Набиуллин Эльмир • Besard Sabovic 68' ( Камышев Илья ( 68') • Кухарчук Илья • Глушаков Денис 68' ( Корян Аршак ( 68') • Себаи Сенин 80' ( Соколов Владимир ( 80')
10 июля.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Рубин, Химки, Хвича Кварацхелия