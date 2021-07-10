​Самошников травмировался в игре с «Химками»

В субботу проходит первый матч предсезонного Кубка Париматч Премьер между «Рубином» и «Химками». Ближе к завершению первой половины встречи травму получил защитник казанской команды Илья Самошников. Он не смог продолжать игру и был вынужден уступить своё место на поле Александру Зуеву.

Следить за вторым таймом матча между «Рубином» и «Химками» можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.

Отметим, что в Кубке Париматч Премьер участие принимают четыре клуба – «Рубин», «Химки», «Спартак» и «Сочи». Турнир пройдёт с 10 по 18 июля.