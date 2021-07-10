​Самошников травмировался в игре с «Химками»

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10 Июля 2021, 18:04,
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В субботу проходит первый матч предсезонного Кубка Париматч Премьер между «Рубином» и «Химками». Ближе к завершению первой половины встречи травму получил защитник казанской команды Илья Самошников. Он не смог продолжать игру и был вынужден уступить своё место на поле Александру Зуеву.
Следить за вторым таймом матча между «Рубином» и «Химками» можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.
Отметим, что в Кубке Париматч Премьер участие принимают четыре клуба – «Рубин», «Химки», «Спартак» и «Сочи». Турнир пройдёт с 10 по 18 июля.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рубин, Илья Самошников