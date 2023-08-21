Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал скандальную ситуацию в женском футболе. Накануне президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес обнимал и целовал на сцене футболисток своей сборной во время награждения.

- Я посмотрел финал чемпионата мира среди женщин, достаточно хорошая игра была. Выиграли испанки, после матча их награждали. Президент федерации футбола страны Рубиалес целовал девчонок, и это ужас тихий, что создалось из-за этого. Вся Испания на ушах, весь Европейский союз на ушах: как это так, он поцеловал… Да человек от радости поцеловал своих девчонок, которые стали чемпионами мира, – ну что здесь страшного? Уже приписывают ему домогательства, и чего только нету. У них это нормально, но у нас, я думаю, такого никогда бы не произошло, если бы наши выиграли, а президент РФС обнимал бы людей и благодарил бы их от души, действительно радовался бы, что они стали чемпионами мира.