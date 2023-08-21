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Чемпионат мира (женщины)

Стипиди – о скандале вокруг Рубиалеса в женском футболе: «Человек от радости целовал своих девчонок – что здесь страшного?» эксклюзив

21 Августа 2023 • 22:51 Комментировать (3)

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал скандальную ситуацию в женском футболе. Накануне президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес обнимал и целовал на сцене футболисток своей сборной во время награждения.

- Я посмотрел финал чемпионата мира среди женщин, достаточно хорошая игра была. Выиграли испанки, после матча их награждали. Президент федерации футбола страны Рубиалес целовал девчонок, и это ужас тихий, что создалось из-за этого. Вся Испания на ушах, весь Европейский союз на ушах: как это так, он поцеловал… Да человек от радости поцеловал своих девчонок, которые стали чемпионами мира, – ну что здесь страшного? Уже приписывают ему домогательства, и чего только нету. У них это нормально, но у нас, я думаю, такого никогда бы не произошло, если бы наши выиграли, а президент РФС обнимал бы людей и благодарил бы их от души, действительно радовался бы, что они стали чемпионами мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Женский Футбол Луис Рубиалес Женская Сборная Испании Павел Стипиди
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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Barcelona-Champions
22 Августа 2023 в 00:24
Пусть твою дочь или жену начнет в губы целовать какой-нить левый мужик, посмотрим как ты запоешь, болтливый грек)
James
22 Августа 2023 в 00:31
Левый и лысый 😁
Barcelona-Champions
22 Августа 2023 в 00:36
Это уже не так важно) Важнее то, что этот чинуша взял поцеловал эту футболистку в губы как свою жену или любовницу, и самое интересное- некоторые не понимают, что тут такого)) А то, что она элементарно может быть замужем или в отношениях с другим мужчиной, это как бы не считается в глазах некоторых, главное, что мужика не чмокнул)
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