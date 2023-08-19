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Чемпионат мира (женщины)

​Швеция завоевала бронзу на чемпионате мира среди женщин

19 Августа 2023 • 13:29 Комментировать
Швеция (жен)
2:0
Австралия (жен)
окончен

В субботу на женском чемпионате мира состоялся матч за третье место, то есть за бронзовые медали. В нём сборная Швеции обыграла Австралию со счётом 2:0. Шведки забили по одному голу в каждом из таймов. Первый из них был забит с одиннадцатиметровой отметки.

Протокол игры  
Швеция (жен)2:0Австралия (жен)
(1:0) Рольфо Фридолина30'  
(2:0) Асллани Косоваре62'  
Мусович ЗекираБьорн НаталиИлестедт АмандаЭрикссон МагдаленаАндерссон ЙоннаАнгельдаль ФилиппаРубенссон Элин  89'Риттинг-Канерид Йоханна 89' (Сембрандт Линда ( 89') Асллани Косоваре 67' (Хуртиг Лина ( 67'  90') Рольфо ФридолинаБлакстениус Стина 67' (Бломквист Ребека ( 67')
Запасные: Энблом ТувеЛеннартссон СтинаСандберг АннаФальк ДженниферЯноги МаделенСегер КаролинШоуг СильвияБеннисон ХаннаЯкобссон София
Арнолд МакензиКарпентер Элли 74' (Чидиак Алекс ( 74') Хант КлэрПолкингхорн Клэр 74' (Невин Кортни ( 74') Кэтли СтэфРасо Хейли 60' (Вайн Кортни ( 60') Горри Катрина  45' 60' (Ван Эгмонд Эмили ( 60') Куни-Кросс КираФурд КейтлинФаулер МэриКерр Сэм
Запасные: Уильямс ЛидияСаймон КьяКеннеди АланнаМайка ТиганБатт ТамекаЛюик АйвиГрант ШарлоттаУилер Клэр
19 августа. Стадион "Стадион Брисбейна".

Стоит сказать, что женская сборная Швеции завоёвывала бронзу и на прошлом чемпионате мира в 2019 году. Также шведки занимали третьи места на мировых форумах в 2001 и 1991 годах. Лучшим же из результатом является серебро 2003 года.

Финальный матч женского чемпионата мира пройдёт в воскресенье, 20 августа. В нём сыграют сборные Испании и Англии.

Отметим, что женский чемпионат мира по футболу принимают Австралия и Новая Зеландия.

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Евро-Футбол.Ру,
Женский Футбол женская сборная Швеции
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Окончен
Швеция (жен) Швеция (жен)
Австралия (жен) Австралия (жен)
2
0
2.75 3.30 2.65
Видео
20.08.23 в 13:00
Испания (жен) Испания (жен)
Англия (жен) Англия (жен)
2.70 3.10 2.85
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