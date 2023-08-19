​Швеция завоевала бронзу на чемпионате мира среди женщин

В субботу на женском чемпионате мира состоялся матч за третье место, то есть за бронзовые медали. В нём сборная Швеции обыграла Австралию со счётом 2:0. Шведки забили по одному голу в каждом из таймов. Первый из них был забит с одиннадцатиметровой отметки.
Протокол игры
|(1:0) Рольфо Фридолина30'
|(2:0) Асллани Косоваре62'
Мусович Зекира•Бьорн Натали•Илестедт Аманда•Эрикссон Магдалена•Андерссон Йонна•Ангельдаль Филиппа•Рубенссон Элин• 89'Риттинг-Канерид Йоханна89' (Сембрандт Линда (89') •Асллани Косоваре67' (Хуртиг Лина (67') • 90'Рольфо Фридолина•Блакстениус Стина67' (Бломквист Ребека (67')
Арнолд Макензи•Карпентер Элли74' (Чидиак Алекс (74') •Хант Клэр•Полкингхорн Клэр74' (Невин Кортни (74') •Кэтли Стэф•Расо Хейли60' (Вайн Кортни (60') •Горри Катрина 45'60' (Ван Эгмонд Эмили (60') •Куни-Кросс Кира•Фурд Кейтлин•Фаулер Мэри•Керр Сэм
19 августа. Стадион "Стадион Брисбейна".
Стоит сказать, что женская сборная Швеции завоёвывала бронзу и на прошлом чемпионате мира в 2019 году. Также шведки занимали третьи места на мировых форумах в 2001 и 1991 годах. Лучшим же из результатом является серебро 2003 года.
Финальный матч женского чемпионата мира пройдёт в воскресенье, 20 августа. В нём сыграют сборные Испании и Англии.
Отметим, что женский чемпионат мира по футболу принимают Австралия и Новая Зеландия.
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