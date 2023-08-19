​Швеция завоевала бронзу на чемпионате мира среди женщин

В субботу на женском чемпионате мира состоялся матч за третье место, то есть за бронзовые медали. В нём сборная Швеции обыграла Австралию со счётом 2:0. Шведки забили по одному голу в каждом из таймов. Первый из них был забит с одиннадцатиметровой отметки.

Стоит сказать, что женская сборная Швеции завоёвывала бронзу и на прошлом чемпионате мира в 2019 году. Также шведки занимали третьи места на мировых форумах в 2001 и 1991 годах. Лучшим же из результатом является серебро 2003 года.

Финальный матч женского чемпионата мира пройдёт в воскресенье, 20 августа. В нём сыграют сборные Испании и Англии.

Отметим, что женский чемпионат мира по футболу принимают Австралия и Новая Зеландия.