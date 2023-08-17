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Андоновски покинул пост наставника женской сборной США по футболу официально

17 Августа 2023 • 22:44 Комментировать

Влатко Андоновски покинул пост наставника женской сборной США после провала на прошедшем чемпионате мира.

Уход македонского специалиста подтвердила пресс-служба национальной команды. Сообщается, что Андоновски договорился о разрыве контракта по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что сборная США вылетела с чемпионата мира - 2023 на стадии 1/8 финала, уступив шведской команде в серии послематчевых пенальти. До этого американки никогда не опускались ниже третьего места на мундиалях, выиграв четыре золота.

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Евро-Футбол.Ру,
женская сборная США Влатко Андоновски
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