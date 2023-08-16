​Известна пара финалистов женского чемпионата мира

В среду проходил второй полуфинальный матч женского чемпионата мира. В нём путёвку в финал разыгрывали сборные Австралии и Англии. «Львицы» смогли отпраздновать победу со счётом 3:1. Именно англичанки выступят в финале турнира.

В субботу, 19 августа, на женском чемпионате мира пройдёт матч на третье место между сборными Швеции и Австралии. На следующий день, 20 августа, кубок мира разыграют сборные Испании и Англии. Стоит сказать, что испанки и англичанки никогда не играли в финале чемпионата мира.

Добавим, что женский чемпионат мира принимают Австралия и Новая Зеландия.