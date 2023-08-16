Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2019 (женщины)

​Известна пара финалистов женского чемпионата мира

16 Августа 2023 • 14:54 Комментировать

В среду проходил второй полуфинальный матч женского чемпионата мира. В нём путёвку в финал разыгрывали сборные Австралии и Англии. «Львицы» смогли отпраздновать победу со счётом 3:1. Именно англичанки выступят в финале турнира.

В субботу, 19 августа, на женском чемпионате мира пройдёт матч на третье место между сборными Швеции и Австралии. На следующий день, 20 августа, кубок мира разыграют сборные Испании и Англии. Стоит сказать, что испанки и англичанки никогда не играли в финале чемпионата мира.

Добавим, что женский чемпионат мира принимают Австралия и Новая Зеландия.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Женский Футбол Женская сборная Англии Женская Сборная Австралии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Августа
14:54 · Чемпионат мира среди женщин
​Известна пара финалистов женского чемпионата мира
01:44 · Чемпионат мира среди женщин
Нападающая «Манчестер Сити» забила гол и побила рекорд мужской АПЛ видео
00:38 · Чемпионат мира среди женщин
Женская сборная Испании впервые в своей истории пробилась в финал чемпионата мира
15 Августа
14:19 · Чемпионат мира среди женщин
​Испания – первый финалист женского чемпионата мира
08 Августа
02:27 · Чемпионат мира среди женщин
Женский чемпионат мира уже побил рекорд по посещаемости
00:55 · Чемпионат мира среди женщин
​Наставника женской сборной Замбии обвиняют в сексуальных домогательствах
06 Августа
22:48 · Чемпионат мира среди женщин
Сенсация на женском чемпионате мира - действующий чемпион США покинул турнир в 1/8 финала
03 Августа
15:57 · Чемпионат мира среди женщин
​Определены все пары 1/8 финала женского чемпионата мира
15:46 · Чемпионат мира среди женщин
​Впервые в истории: Женская сборная Германии не вышла из группы на чемпионате мира
02 Августа
23:52 · Чемпионат мира среди женщин
Замбийская футболистка забила 1000-й гол в женских чемпионатах мира
15:11 · Чемпионат мира среди женщин
​Женская сборная Бразилии не вышла в плей-офф чемпионата мира впервые за 28 лет
14:59 · Чемпионат мира среди женщин
​Женская сборная Ямайки сенсационно обошла Бразилию и вышла в плей-офф чемпионата мира
30 Июля
15:15 · Чемпионат мира среди женщин
​Марокканка стала первой, кто сыграл на чемпионате мира в хиджабе
29 Июля
17:21 · Чемпионат мира среди женщин
Эрве Ренар стал первым тренером, одержавшим победы на мужском и женском чемпионатах мира
28 Июля
20:09 · Чемпионат мира среди женщин
Президент ФИФА Инфантино покинул женский чемпионат мира
Все новости
Рекомендуем