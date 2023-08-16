Кло Келли, нападающая женского «Манчестер Сити», заставила говорить о себе после исполнения пенальти в матче сборной Англии против Нигерии в 1/8 финала женского чемпионата мира.

После того, как основное время игры закончилось 0:0, англичанки выиграли по пенальти - 4:2. Пятый, победный пенальти забила как раз Кло, после чего специалисты подсчитали - она пробила так сильно, что мяч полетел со скоростью в 110,78 км/час.

Они же выяснили - этот удар был мощнее, чем любой из приведших к голам ударов во всех матчах английской Премьер-лиги прошлого сезона, в том числе и рекордный в этом смысле гол Саида Бехрами из «Вест Хэма» в ворота «Кристал Пэлас» шестого ноября 2022 года - он запустил мяч со скоростью 107,2 км/час.