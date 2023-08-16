Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2019 (женщины)

Нападающая «Манчестер Сити» забила гол и побила рекорд мужской АПЛ видео

16 Августа 2023 • 01:44 Комментировать

Кло Келли, нападающая женского «Манчестер Сити», заставила говорить о себе после исполнения пенальти в матче сборной Англии против Нигерии в 1/8 финала женского чемпионата мира.

После того, как основное время игры закончилось 0:0, англичанки выиграли по пенальти - 4:2. Пятый, победный пенальти забила как раз Кло, после чего специалисты подсчитали - она пробила так сильно, что мяч полетел со скоростью в 110,78 км/час.

Они же выяснили - этот удар был мощнее, чем любой из приведших к голам ударов во всех матчах английской Премьер-лиги прошлого сезона, в том числе и рекордный в этом смысле гол Саида Бехрами из «Вест Хэма» в ворота «Кристал Пэлас» шестого ноября 2022 года - он запустил мяч со скоростью 107,2 км/час. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Женский Футбол
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Августа
01:44 · Чемпионат мира среди женщин
Нападающая «Манчестер Сити» забила гол и побила рекорд мужской АПЛ видео
00:38 · Чемпионат мира среди женщин
Женская сборная Испании впервые в своей истории пробилась в финал чемпионата мира
15 Августа
14:19 · Чемпионат мира среди женщин
​Испания – первый финалист женского чемпионата мира
08 Августа
02:27 · Чемпионат мира среди женщин
Женский чемпионат мира уже побил рекорд по посещаемости
00:55 · Чемпионат мира среди женщин
​Наставника женской сборной Замбии обвиняют в сексуальных домогательствах
06 Августа
22:48 · Чемпионат мира среди женщин
Сенсация на женском чемпионате мира - действующий чемпион США покинул турнир в 1/8 финала
03 Августа
15:57 · Чемпионат мира среди женщин
​Определены все пары 1/8 финала женского чемпионата мира
15:46 · Чемпионат мира среди женщин
​Впервые в истории: Женская сборная Германии не вышла из группы на чемпионате мира
02 Августа
23:52 · Чемпионат мира среди женщин
Замбийская футболистка забила 1000-й гол в женских чемпионатах мира
15:11 · Чемпионат мира среди женщин
​Женская сборная Бразилии не вышла в плей-офф чемпионата мира впервые за 28 лет
14:59 · Чемпионат мира среди женщин
​Женская сборная Ямайки сенсационно обошла Бразилию и вышла в плей-офф чемпионата мира
30 Июля
15:15 · Чемпионат мира среди женщин
​Марокканка стала первой, кто сыграл на чемпионате мира в хиджабе
29 Июля
17:21 · Чемпионат мира среди женщин
Эрве Ренар стал первым тренером, одержавшим победы на мужском и женском чемпионатах мира
28 Июля
20:09 · Чемпионат мира среди женщин
Президент ФИФА Инфантино покинул женский чемпионат мира
20 Июля
12:15 · Чемпионат мира среди женщин
Новая Зеландия победила Норвегию в матче открытии женского чемпионата мира
Все новости
Рекомендуем