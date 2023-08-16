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Чемпионат мира 2019 (женщины)

Женская сборная Испании впервые в своей истории пробилась в финал чемпионата мира

16 Августа 2023 • 00:38 Комментировать

В Австралии и Новой Зеландии подходит к своему завершению женский чемпионат мира по футболу, в первом полуфинальном матче встретились сборные Испании и Швеции. Все события матча произошли в последние десять минут - на 81-й минуте Сальма Паральюэло открыла счет, через семь минут Ребека Блюмквист сравняла было его, но тут же, через минуту, испанки снова вышли вперед благодаря голу Ольги Кармоны.

Сборная Испании среди женщин впервые вышла в финал чемпионата мира. В другом полуфинале сыграют австралийки и англичанки, эта игра состоится в среду в австралийском Сиднее. 

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