Женский чемпионат мира уже побил рекорд по посещаемости

Несмотря на то, что до окончания женского чемпионата мира по футболу, проходящего в Австралии и Новой Зеландии, еще немало матчей, он уже побил рекорд посещаемости, что красноречиво говорит о растущей популярности женского футбола.

Прежний рекорд посещаемости был установлен в 2015 году в Канаде, тогда се матчи турнира посетили в общей сложности 1 миллион 353 тысячи 306 зрителей.

Сейчас, когда позади групповой этап и 1/8 финала, суммарная посещаемость всех игр составляет 1 миллион 367 тысяч 037 человек. При этом уже двенадцать матчей имели посещаемость в сорок тысяч зрителей и больше.