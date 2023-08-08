​Наставника женской сборной Замбии обвиняют в сексуальных домогательствах

Женская сборная Замбии участвует в чемпионате мира по футболу, проходящем в Австралии и Новой Зеландии, и на днях она даже одержала историческую победу над командой Коста-Рики. Но, как водится, почти любое участие африканских сборных на Мундиалях всегда сопровождается скандалом.

Вот и на этот раз ФИФА объявила о том, что открыла расследование в отношении Брюса Мвапе - наставника сборной Замбии. Его обвиняют в сексуальных домогательствах, при этом, похоже, это подтверждают сразу несколько футболисток, так что дела Мвапе неважны, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.