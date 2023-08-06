Сенсация на женском чемпионате мира - действующий чемпион США покинул турнир в 1/8 финала

В Австралии и Новой Зеландии продолжается женский чемпионат мира, в котором настало время 1/8 финала - и эта стадия стала роковой для прилетевшей на турнир в статусе действующего чемпиона мира американской сборной.

Она выбыла из турнира после неудачи в игре со шведками - скандинавские девушки лучше исполнили серию послематчевых пенальти, причем все решила лишь одна ошибка - 5:4 в пользу шведок. А основное и дополнительное время матча закончилось по нулям.

Так что на мечте американок выиграть три титула кряду (а это не получалось ни у кого даже в мужском футболе) поставлен шведский крест.