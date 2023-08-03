​Определены все пары 1/8 финала женского чемпионата мира

На женском чемпионате мира завершился групповой этап. Он подарил сразу две большие сенсации. Так, женская сборная Германии не вышла в плей-офф впервые в истории, а женская сборная Бразилии – впервые с 1995 года.

По итогам групповой стадии были сформированы пары плей-офф. Приводим их ниже.

Швейцария – Испания;

Нидерланды – Южная Африка;

Япония – Норвегия;

Швеция – США;

Австралия – Дания;

Франция – Марокко;

Англия – Нигерия;

Колумбия – Ямайка.

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Матчи 1/8 финала женского чемпионата мира пройдут 5, 6, 7 и 8 августа. Отметим, что турнир принимают Австралия и Новая Зеландия.