​Определены все пары 1/8 финала женского чемпионата мира

На женском чемпионате мира завершился групповой этап. Он подарил сразу две большие сенсации. Так, женская сборная Германии не вышла в плей-офф впервые в истории, а женская сборная Бразилии – впервые с 1995 года.
По итогам групповой стадии были сформированы пары плей-офф. Приводим их ниже.
Швейцария – Испания;
Нидерланды – Южная Африка;
Япония – Норвегия;
Швеция – США;
Австралия – Дания;
Франция – Марокко;
Англия – Нигерия;
Колумбия – Ямайка.
Матчи 1/8 финала женского чемпионата мира пройдут 5, 6, 7 и 8 августа. Отметим, что турнир принимают Австралия и Новая Зеландия.
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