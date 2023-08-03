​Впервые в истории: Женская сборная Германии не вышла из группы на чемпионате мира

В Австралии и Новой Зеландии продолжается чемпионат мира по футболу среди женщин. В четверг на турнире грянула очередная сенсация. Женская сборная Германии в последнем туре группового этапа не смогла обыграть Южную Корею – ничья 1:1.

Как следствие, женская сборная Германии впервые в истории не смогла преодолеть групповой барьер чемпионата мира. В трёх прошедших играх немки набрали четыре очка, в то время как колумбийки и марокканки набрали по шесть баллов.

Днём ранее женская сборная Ямайки сотворила большую сенсацию – команда вышла в плей-офф чемпионата мира, оставив за бортом Бразилию. Бразильянки не смогли выйти из группы впервые с 1995 года.