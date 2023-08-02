Замбийская футболистка забила 1000-й гол в женских чемпионатах мира

В Австралии и в Новой Зеландии в разгаре женский чемпионат мира по футболу, и в этом розыгрыше был забит тысячный гол в истории проведения подобных турниров. Его записала на свой счет футболистка сборной Замбии Барба Банда, которая реализовала пенальти в игре с Коста-Рикой.

Для Барбы гол не просто стал юбилейным, но и в какой-то степени реваншем - ранее у нее были проблемы с ФИФА, заподозрившей, что она намеренно исказила свой возраст, что достаточно часто случается в Африке. Но в январе ей удалось оправдаться и восстановить реноме, а сейчас она вписала свое имя в историю женского футбола.