​Женская сборная Бразилии не вышла в плей-офф чемпионата мира впервые за 28 лет

На женском чемпионате мира грянула сенсация. Женская сборная Бразилии не смогла преодолеть групповой барьер, пропустив вперёд себя не только Францию, но и Ямайку. Для футбольной Ямайки это событие стало историческим – ранее женская сборная страны никогда не выходила в плей-офф чемпионата мира.

Что до женской сборной Бразилии, то в последний раз команда оставалась без плей-офф чемпионата мира в далёком 1995 году.

Стоит сказать, что на двух предыдущих чемпионатах мира – в 2019 и 2015 годах – женская сборная Бразилии вылетала в 1/8 финала.

Добавим, что чемпионат мира среди женщин проходит в Австралии и Новой Зеландии.