​Женская сборная Ямайки сенсационно обошла Бразилию и вышла в плей-офф чемпионата мира

Продолжается женский чемпионат мира, который проходит в Австралии и Новой Зеландии. В среду матч третьего тура группового этапа проводили сборные Ямайки и Бразилии. Как и ожидалось, бразильянки владели безоговорочным преимуществом в течение всех 90 минут. Тем не менее, забить гол фавориткам не удалось. После финального свистка на табло горел счёт 0:0.

Сборная Ямайки набрала пять очков и пробилась в плей-офф женского чемпионата мира, сотворив большую сенсацию. А вот сборная Бразилии вылетела – четырёх очков для выхода в 1/8 финала команде не хватило.

Отметим, что сборная Ямайки в трёх играх группового этапа чемпионата мира ни разу не пропустила и забила только раз. Результаты – 0:0, 1:0, 0:0.